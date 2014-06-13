Голова Держприкордонслужби Литвин подав у відставку - ЗМІ

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст 1+1 Григорій Жигалов.

"Активісти, які пікетували прикордонслужбу, свого досягли — Литвин підписав рапорт про відставку", - написав він.

Згідно із законом про "Державну прикордонну службу України", голову Державної прикордонної служби призначає на посаду президент за поданням прем'єр-міністра та припиняє його повноваження на цій посаді.

Читайте такожУ Києві мітингувальники штурмують будівлю Держприкордонслужби з вимогою відставки глави відомства

Як відомо, 12 червня кілька десятків мітингувальників намагалися штурмом взяти будівлю головного офісу Державної прикордонної служби на вулиці Золотоворітській.

Вони звинувачували керівництво відомства у корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив "силовим розблокуванням та арештами" мітингувальникам, які пікетували Держприкордонслужбу.

"Ці люди, які вимагають активізації, повністю блокують держустанову, яка фактично проводить бойові дії", - підкреслив міністр.

Джерело Українська правда