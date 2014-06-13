Україна звернулася до Польщі та Швеції через поставки Росією військової техніки бойовикам

07:50, 13 червня 2014
Політика
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Дещиця зателефонував міністрам Польщі і Швеції.

REUTERS

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів термінові телефонні розмови з керівниками зовнішньополітичних відомств Польщі Радеком Сікорським і Швеції Карлом Більдтом, повідомляється в Twitter Дещиці.

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Йшлося про «безперервне постачання Росією зброї, включно з танками», терористам, що діють на сході України.

«Говорив із Сікорським, Більдтом щодо загострення на Сході через поставки Росією військової техніки, танків. Згодні - адекватно реагувати треба вже», – написав він.

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