Україна звернулася до Польщі та Швеції через поставки Росією військової техніки бойовикам

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів термінові телефонні розмови з керівниками зовнішньополітичних відомств Польщі Радеком Сікорським і Швеції Карлом Більдтом, повідомляється в Twitter Дещиці.

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Йшлося про «безперервне постачання Росією зброї, включно з танками», терористам, що діють на сході України.

«Говорив із Сікорським, Більдтом щодо загострення на Сході через поставки Росією військової техніки, танків. Згодні - адекватно реагувати треба вже», – написав він.