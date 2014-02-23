Тимошенко провела телефонні розмови з Фюле, Меркель та Маккейном
Сьогодні відбулася телефонна розмова Юлії Тимошенко з Єврокомісаром зі Штефаном Фюле, Ангелою Меркель та сенаторами США Джоном Маккейном, Річардом Дурбіном та Крісом Мерфі.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.
Фюле привітав Юлію Тимошенко зі звільненням та наголосив, що її повернення в політику сприятиме поверненню України на демократичний шлях розвитку.
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У свою чергу Тимошенко подякувала ЄС за підтримку України та її особисто.
Також сьогодні відбулася телефонна розмова Тимошенко з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та сенаторами США Джоном Маккейном, Річардом Дурбіном та Крісом Мерфі.
«Під час розмови Ангела Меркель привітала Юлію Тимошенко зі звільненням та висловила впевненість, що її повернення у велику політику стане одним з найважливіших факторів стабілізації ситуації в Україні, збереження єдності нашої країни та її повернення на шлях європейських реформ», - повідомили у прес-службі.
За даними прес-служби, Меркель запевнила «Тимошенко про готовність Німеччини надавати усіляке сприяння у цих зусиллях».
Також, як пише прес-служба, Тимошенко і Меркель «домовилися про зустріч, яка може відбутися найближчим часом».
Прес-служба “Батьківщини” повідомляє, що під час розмови з сенаторами США «сенатори наголосили, що повернення Юлії Тимошенко до активної політичної діяльності сприятиме зміцненню демократії та відновленню нагально потрібних економічних реформ».