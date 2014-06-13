Рівненська облрада вимагає заборонити діяльність Компартії України

Відповідне звернення було ухвалене сьогодні на черговій сесії обласної ради.

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Питання про прийняття цього звернення не було на порядку денному засідання. Воно було внесене на вимогу близько 100 активістів, які увійшли до сесійної зали під час засідання.

Після того, як представник активістів зачитав текст запропонованого звернення, голова Рівненської облради Михайло Кирилов зазначив, що такі документи виносяться на розгляд сесії лише за поданням депутатів облради, і заявив, що в цьому випадку готовий внести запропонований текст звернення від свого імені.

Перед голосуванням депутати взяли перерву для доопрацювання звернення. Зокрема, з тексту були прибрані речення, в яких говорилося, що комуністи і досі перебувають при владі і навмисно завдають шкоди державі.

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В кінцевому варіанті звернення, яке було прийнято одноголосно 55 присутніми в залі депутатами, облрада попросила Міністерство юстиції позбавити реєстрації КПУ за те, що її представники беруть активну участь у сепаратистських діях, які призвели до кровопролиття та людських жертв.