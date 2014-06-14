У Держдепі спростували дані про застосування Україною фосфорних бомб

"Ми перевірили цю інформацію. У нас немає свідчень, які це підтверджують і які ми вважаємо достовірними", - заявила на брифінгу представник держдепартаменту Марі Харф, яку цитує РІА Новини.

Раніше російська "КП" повідомила, що українські силовики застосували при обстрілі Слов'янська гарячі снаряди, які можуть бути забороненими фосфорними боєприпасами.

Читайте такожРосійські ЗМІ видали відео обстрілу Іраку як бомбардування населення українськими силовиками

Між тим центр АТО заявив, що ні фосфорні бомби, ні "Град" на сході України не використовуються.

"Немає жодного, документально зафіксованого факту, використання силами АТО системи "Град". Всі ці домисли, тим більше дивні, враховуючи ту обставину, що саме російські війська використовували установки "Град" для нанесення ударів по містах Чеченської республіки. В результаті загинули десятки тисяч мирних жителів. Про ці факти добре відомо світовому співтовариству, вони зафіксовані на численних фото і відеоматеріалах", - йдеться в заяві представника АТО Владислава Селезньова у Facebook.

Він також звинуватив російський телеканал "Зірка" в ілюстрації сюжету про те, що українські силовики використовували фосфорні бомби проти мирного населення, кадрами, знятими в 2004 році в іракському місті Ель-Фаллуджа.