Тимошенко відмінила кілька рішень Януковича

Кабінет Міністрів відмінив низку рішень попереднього уряду, що мають ознаки корупції або порушення Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів після завершення засідання уряду.

«Ми відмінили постанову, яка було прийнята 2 жовтня 2007 року про затвердження статуту державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова, де практично на базі цієї постанови проводилися незаконні лоббістські схеми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила про відміну постанови, підписаної колишнім прем`єр-міністром, про встановлення граничних сум витрат на придбання службових легкових автомобілів, меблів та іншого устаткування. «Ми говоримо про те, що чиновники повинні жити значно скромніше, ніж це було при колишньому уряді. Сьогодні знову введено дуже жорсткі обмеження, які уряд ЯНУКОВИЧА відмінив, про витрати на розкішне життя чиновників і представників уряду», - додала вона.

Голова уряду також додала, що сьогодні на засіданні ухвалено рішення про відміну розпорядження про реорганізацію Рубіжнянського казенного хімічного заводу «Зоря» від 21 листопада 2007 року. «Рубіжнянський казенний хімічний завод законом заборонено приватизовувати як підприємство, яке виконує абсолютно специфічну роботу. В обхід закону було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів, у якому зберегли назву заводу, а всю начинку, практично всю власність, передали іншому підприємству і таким чином у тіньовій схемі і на корупційній основі приватизували казенне хімічне підприємство», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила про відміну рішення попереднього уряду про реконструкцію будівлі на вулиці Гетьмана, 8/26, яке передавалося для службових потреб Рахунковій палаті, а також ряду інших рішень уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.