Ющенко хоче вигідно відрізнятися у світі
17:05, 30 січня 2008Політика
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Президент пояснив, що треба зробити
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає відмежувати політичну діяльність від економічної.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час форуму «Влада і бізнес – партнери», який відбувається сьогодні у Києві.
«Мені б дуже хотілося, щоб ми відмежували політичну діяльність від економічної», – сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що вибори закінчились.
Він також зазначив, що в Україні треба покращити інвестиційну політику, щоб «ми вигідно відрізнялись у світі».
Президент вважає, що сьогодні головними проблемами для бізнесу залишаються непередбачувана макроекономічна ситуація, обтяжлива податкова і деформована дозвільні системи, надмірні перевірки та контроль.
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