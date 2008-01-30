Ющенко хоче вигідно відрізнятися у світі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає відмежувати політичну діяльність від економічної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час форуму «Влада і бізнес – партнери», який відбувається сьогодні у Києві.

«Мені б дуже хотілося, щоб ми відмежували політичну діяльність від економічної», – сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що вибори закінчились.

Він також зазначив, що в Україні треба покращити інвестиційну політику, щоб «ми вигідно відрізнялись у світі».

Президент вважає, що сьогодні головними проблемами для бізнесу залишаються непередбачувана макроекономічна ситуація, обтяжлива податкова і деформована дозвільні системи, надмірні перевірки та контроль.