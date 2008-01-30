Нардепи НУ-НС захищають Ющенка один від одного

Член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ігор КРІЛЬ переконаний, що заступник керівника фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, будучи членом пропрезидентського блоку, не має давати публічні оцінки рішенням, які прийняті Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН, коментуючи слова Р.ЗВАРИЧА про його незгоду з президентським призначенням Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО.

«Якщо Р.ЗВАРИЧ вважає себе членом пропрезидентської політичної сили, то я б не радив йому давати публічні оцінки рішенням, прийнятим главою держави», – заявив І.КРІЛЬ

«Якщо у нього є власна точка зору щодо цього призначення, то він має всі можливості, аби висловити Президенту її не публічно. Враховуючи те, що Р.ЗВАРИЧ радить своїм колегам 7 разів подумати перш ніж щось говорити, то напевно він особисто 7 разів подумав. А якщо він обдумано заявляє про свою незгоду з рішенням глави держави, і робить це публічно, то логічно було б відкрито сказати, що він не вважає себе членом пропрезидентської політичної сили. Якщо ж він робить такі заяви не подумавши, то тепер мав би публічно вибачитися», - наголосив Р.КРІЛЬ.

Він також вважає не коректними слова Р.ЗВАРИЧА щодо створення єдиної партії на базі НУ-НС. «Коли Р.ЗВАРИЧ говорить про створення єдиної політичної партії на основі якоїсь громадської організації, то він мав би знати про те, що ця громадська організація, яка називається «ГАРТ», була створена не з метою виконувати політичні функції, а для того, щоб забезпечити роботою менеджерів, які роками працювали в «Нашій Україні», брали участь у політичних баталіях, а після виборів 2007 року їм не знайшлося роботи у структурах цієї політичної сили. Р.ЗВАРИЧА як члена Президії партії мало б хвилювати саме це питання», – зауважив він.

І.КРІЛЬ також додав, що створення єдиної партії – це публічне зобов’язання лідерів всіх політичних сил, які підписали угоду про створення блоку НУ-НС. За його словами, після того, як вони стали депутатами, деякі з них забули про цю обіцянку виборцям і не бажають створювати єдину партію, прикриваючись незрозумілими тезами. “Якщо це не так, і вони дійсно хочуть створити єдину партію, але не можуть, то нехай публічно скажуть про свою неспроможність», – сказав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Р.ЗВАРИЧ в інтерв’ю газеті “Дело” від 30 січня заявив, що призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря РНБО не сприймається в їхньому середовищі. "Скажу одразу, це призначення не сприймається в нашому середовищі. Тому що, як ви і помітили, воно сприймається як спроба внести певний дисонанс у середовище наших політичних опонентів", - сказав Р.ЗВАРИЧ. "Я не хотів би думати, що президент саме з таких міркувань призначив Раїсу Василівну секретарем РНБО. Мені його рішення незрозуміле", - сказав він.

Він також вважає, що неможливо створювати єдину партію на основі партії глави секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ "Гарт". "Я взагалі не бачу її як партію. Я допускаю, що Віктору Івановичу (Балозі) можуть сказати, що ця організація може бути використана ними як плацдарм для створення партії. Але свідчень цього в мене немає", - сказав він. "Чому я вважаю, що в деякого є об`єктивні обставини так вважати? Поки що ніхто нам не пояснив, для чого створений "Гарт". У нас є чітка позиція президента: дев`ять партій, що створили блок, повинні створити нову політичну силу", - додав він.