Тимошенко вже готова на коаліцію з Януковичем

Прем`єр Юлія Тимошенко не виключає об`єднання з Партією регіонів в одну коаліцію.

Про це Тимошенко сказала в інтерв`ю європейському каналу "Євроньюс", розшифровка якого є в розпорядженні "Української правди".

На питання, чи може таке статися, щоб в одну коаліцію об`єдналися Партія регіонів і Блок Тимошенко, прем`єр-міністр відповіла: "Може, але на наших умовах".

"Наші умови – це впровадження 20 пунктів детінізації політики й економіки. Якщо Партія регіонів на це готова – то welcome! Як говорять, ласкаво просимо!", - сказала Тимошенко.

При цьому вона додала, що "судячи з дій, які Партія регіонів робила при владі, вони до таких кроків не готові".

"Тому ми з ними вибудовуємо співробітництво, але за європейськими стандартами, як влада й опозиція", - відзначила Тимошенко.

"Ми перша влада в країні, що дала опозиції безмежні можливості контролювати кожен крок влади, щоб вони через суд могли притягати чиновників до відповідальності", - сказала Тимошенко.

"Таких прав немає в опозиції в більшості країн світу. Ми бачимо функції Партії регіонів у тому, щоб вони нас ретельно контролювали. А ми будемо відкриті для контролю", - додала Тимошенко.

Як відомо, раніше Тимошенко категорично заперечувала можливість створення коаліції з Партією регіонів.

Українська правда