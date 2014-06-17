Сина Джемілєва звинувачують за трьома російськими статтями

Про це повідомляє російський слідчий комітет, називаючи підозрюваного "Джеміловим".

"Триває розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно 32-річного Х. Джемілова. Він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого п. «І» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство), ст. 222 КК РФ (незаконне зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів) та ст. 226 КК РФ (викрадення зброї)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, син Джемілєва Хайсер 27 травня 2013 року у дворі власного будинку в Бахчисараї з батьківської рушниці застрелив 43-річного друга сім'ї Февзі Едемова, який працював на його городі.

Після окупації та анексії Криму Росією нелегітимною владою на території півострова встановлені російські закони. Перехід на законодавство окупантів супроводжується численними порушеннями прав людини - від примусового присвоєння громадянства до перегляду вироків ув'язненим, засудженим за українськими законами.

В даний час розслідування справи Джемілєва-молодшого триває на тлі політичного протистояння його батька з російською владою.