У НУ-НС чекають, поки ПР трохи охолоне
Варіанти адекватних дій усе ще шукають
Партія регіонів, блокуючи трибуну парламенту, втрачає популярність серед своїх виборців.
Як повідомляє сайт Razom, таку думку висловив член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ярослав ДЖОДЖИК.
«Я переконаний, що за час цієї сесії, яка не є офіційно закритою, гарячі голови опозиції повинні, як то кажуть, трошки охолонути і зрозуміти, що на порожньому місці не можна зробити тієї великої політики, яку вони хочуть зробити, блокуючи роботу Верховної Ради», – вважає Я.ДЖОДЖИК.
За його словами, рейтинг “біло-блакитних” стрімко падає і в цих умовах демократична коаліція має зберігати спокій.
«У разі, якщо опозиція продовжуватиме поводити себе деструктивно, коаліція повинна знайти варіанти адекватних дій у ВР», – додав він.