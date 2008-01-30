У НУ-НС чекають, поки ПР трохи охолоне

Партія регіонів, блокуючи трибуну парламенту, втрачає популярність серед своїх виборців.

Як повідомляє сайт Razom, таку думку висловив член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ярослав ДЖОДЖИК.

«Я переконаний, що за час цієї сесії, яка не є офіційно закритою, гарячі голови опозиції повинні, як то кажуть, трошки охолонути і зрозуміти, що на порожньому місці не можна зробити тієї великої політики, яку вони хочуть зробити, блокуючи роботу Верховної Ради», – вважає Я.ДЖОДЖИК.

За його словами, рейтинг “біло-блакитних” стрімко падає і в цих умовах демократична коаліція має зберігати спокій.

«У разі, якщо опозиція продовжуватиме поводити себе деструктивно, коаліція повинна знайти варіанти адекватних дій у ВР», – додав він.