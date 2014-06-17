Сили АТО припинили вогонь біля Слов'янська, щоб відновити подачу води на Донбасі, - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ситуацію з водопостачанням.

Він спростував звинувачення в тому, що українські силовики спеціально пошкодили водоводи і не дають відновити водопостачання міст на сході країни.

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«Брехня: сили АТО спеціально перебили водоводи і перешкоджають ремонту для відновлення подачі води до Слов'янська-Краматорська-Дружківки-Константиновки-Донецька.

Правда: другий день за розпорядженням президента і прем'єра сили АТО припинили вогонь у районі Семенівки біля Слов'янська - даючи можливість технікам провести ремонт і відновити подачу води у міста Донбасу», - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, з порушенням усіх міжнародних договорів, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

З 15 квітня у Луганській і Донецькій областях проходить антитерористична операція.

4 червня в Слов'янську припинилася подача води у зв'язку з пошкодженням центрального водоводу, 11 червня у місті припинено підвезення питної води. Також 10 червня у Донецькій області через негоду і бойових дій були відрізані від електропостачання 26 населених пунктів.

16 червня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що у 17 населених пунктах Донецької області, де ведуться бої, виникають перебої з постачанням питної води, газу та електрики.

Сьогодні, 17 червня, представник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий заявив, що в Донецьку залишилися запаси води на два тижні, у Макіївці - на 19 днів.

«В результаті пошкодження насосних станцій на каналі Сіверський Донець відсутнє централізоване водопостачання у містах Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Докучаєвську, Вугледарі і частково у Волновасі», - зазначив він.

«В інших містах і районах області водопостачання обмежене, аналогічна ситуація може виникнути в Донецьку і Макіївці, там залишився запас води лише на 14 і 19 днів відповідно», - заявив представник РНБО.