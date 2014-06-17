В Україні створено 30 спецпідрозділів МВС особливого призначення - Аваков

В Україні створено і перебуває на різній стадії готовності - від прямої участі в антитерористичній операції до формування - 30 спецпідрозділів МВС особливого призначення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує прес-служба МВС.

За його словами, загальна планова чисельність батальйонів - 5660 осіб, з яких вже близько 3 тис. осіб проходять службу.

Читайте такожУ складі прикордонної служби вперше створено снайперські підрозділи - Парубій

Так, у тому числі по областях: у Вінницькій - батальйон "Вінниця"; у Волинській - рота "Світязь"; у Дніпропетровській - батальйон "Дніпро-1", батальйон "Артемівськ", батальйон "Січеслав", батальйон "Шахтарськ"; у Луганській - батальйон "Луганськ-1"; у Запорізькій - батальйон "Скіф"; в Івано-Франківській - батальйон "Івано-Франківськ"; у Київській - батальйон "Київщина", батальйон "Миротворець", батальйон "Азов"; у м. Київ - батальйон "Київ-1", батальйон "Золоті ворота", батальйон "Січ", рота "Київ-2"; у Кіровоградській - батальйон "Кіровоград"; у Львівській - батальйон "Львів"; у Миколаївській - батальйон "Миколаїв"; в Одеській - батальйон "Шторм", у Полтавській - батальйон "Полтава", рота "Кременчук"; у Сумській - батальйон "Суми"; у Тернопільській - батальйон "Тернопіль"; у Харківській - батальйон "Слобожанщина", батальйон "Харків-1", рота "Харків-2"; у Херсонській - батальйон "Херсон"; у Хмельницькій - рота "Богдан"; у Чернігівській - батальйон "Чернігів".