Більшість українців вважає, що Росія озброює сепаратистів - соцдослідження

Так, згідно з результатами, на запитання «Як Ви вважаєте, чи озброює Росія сепаратистів та безпосередньо керує їх діями?», 64,2% респондентів відповіли «так», 23,6% - «ні», 12,2% - важко відповісти.

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Більшість українців підтримує у військовому протистоянні на сході українську владу - 78,4%. З них 44,2% точно підтримують українську владу, 34,2% - скоріше підтримують українську владу, 5,1% - скоріше підтримують проросійські сили, 4,9% - точно підтримують проросійські сили, 11,6% респондентів було важко відповісти на запитання.

Крім того, більшість українців підтримує вступ України до Європейського Союзу.

На запитання: «Якби найближчим часом відбувся референдум про вступ України до ЄС, 61% українців проголосувало б «за». З них «точно за» проголосувало б 27,3% респондентів, «скоріше за» - 34,2%.

«Скоріше проти» проголосувало б 13,2%, «точно проти» 14,8%, важко відповісти -10,5%. Крім того, збільшилася кількість українців, які підтримують вступ України в НАТО.

Якби найближчим часом відбувався референдум про вступ України до НАТО, «за» вступ проголосувало б 47,3% ( в травні минулого року прихильників вступу до НАТО було 35,3%), проти вступу в НАТО проголосували б 36,2%, не голосували б 4,1%, важко відповісти - 12,4%.