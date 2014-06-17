Депутати ухвалили закон, що гарантує права на освіту переселенців з окупованих території

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 316 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що за зверненням громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за місцем їх перебування оформлюються і видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх перебування. Такі довідки видаються громадянам в день звернення на підставі паспорта громадянина України чи іншого документа, до якого, згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", вносяться відомості про реєстрацію місця проживання та письмової заяви, в якій зазначається адреса, за якою громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція.

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Зразок та порядок видачі довідки, що підтверджує місце перебування, зразок письмової заяви, яка подається громадянином для одержання довідки, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

В законі передбачено, що громадяни України, які мешкають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

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Такі громадяни України мають право здобувати певний освітній рівень за рахунок бюджетних коштів в державних і комунальних закладах відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів на відповідний рік, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення формування державної політики у сфері освіти.

Якщо такі громадяни не потрапили до переліку осіб, що рекомендовані вищим навчальним закладом до зарахування на місця державного замовлення, центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування державної політики у сфері освіти, за зверненням цього вишу, надає (розміщує) додаткові місця держзамовлення з урахуванням напряму, обраного абітурієнтом. Порядок виділення додаткових місць державного замовлення для таких громадян встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення формування державної політики у сфері освіти.