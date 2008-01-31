НУ-НС підозрює, що прокуратура виконує замовлення Черновецького

Фракція «Наша Україна - Народна cамооборона» висловлює протест проти спроб безпідставного кримінального переслідування представника НУ-НС, міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як нагадують автори заяви, 24 січня прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА за нібито завдані ним тілесні ушкодження Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Разом з тим, стверджують депутати НУ-НС, “при порушенні цієї справи столична прокуратура не дотрималася вимог статті 94 Кримінально-процесуального Кодексу України”. Зокрема, як вказують автори заяви, “у постанові про порушення кримінальної справи не вказано ні підстав її порушення, ні доказів прямого чи непрямого умислу з блоку ЛУЦЕНКА, проігноровано надані міністром внутрішніх справ пояснення та медичні документи про завдання йому тілесних ушкоджень з боку ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

На переконання фракції НУ-НС, “зазначені обставини вказують на те, що, безпідставно порушуючи кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ, столична прокуратура виконує політичне замовлення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

Тенденційність прокуратури, за словами депутатів НУ-НС, “підтверджує і той факт, що вона так і не порушила кримінальних справ за численними фактами масового розбазарювання київського майна, насамперед - столичної землі, що їх у всіх на очах здійснює київська влада. А тим часом мова йде про збитки на мільярди гривень, завдані державі і київській громаді”.

Фракція «Наша Україна - Народна самооборона» розцінює такі вибіркові дії прокуратури як “прагнення помститися Юрієві ЛУЦЕНКУ за активну позицію в питаннях боротьби зі злочинністю та корупцією, у тому числі і в Києві”.