Меркель і Олланд поговорили з Путіним про Україну

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Путін в черговий раз висловив заклопотаність безперервною військовою операцією на південному сході України і надію "на те, що запевнення київського керівництва про намір припинити насильство і дати старт загальнонаціональному діалогу будуть негайно реалізовані".

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У свою чергу Олланд і Меркель зажадали від Путіна вплинути на бойовиків на південному сході України, пише utro.ru.

"Франсуа Олланд і Ангела Меркель закликали президента Росії докласти всіх необхідних зусиль, щоб вплинути на збройні групи і якомога швидше досягти припинення протистояння", - повідомили в адміністрації французького президента.

"В іншому випадку міжнародним співтовариством можуть бути прийняті нові заходи, які вплинуть на відносини з Росією", - додали в Єлисейському палаці.

Прес-секретар німецького уряду Штеффен Зайберт розповів, що, зокрема, йшлося про контроль за кордоном, через який, на думку Заходу, в бунтівні регіони України доставляється озброєння, а також прибувають бійці. Лише в цьому випадку, зазначив він, можна буде вести мову якщо не про припинення, то хоча б про "приборкання" вогню.

Крім того повідомляється, що Меркель виступила за прямий діалог Путіна і президента України Петра Порошенка.

Також, лідери країн обговорювали можливі наслідки зриву переговорів з врегулювання проблеми заборгованості за постачання російського газу для економіки і енергобезпеки Європи.

Париж і Берлін закликали Москву "відновити переговори щодо постачання російського газу на Україну", повідомили в адміністрації французького президента.