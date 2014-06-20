Меркель і Олланд поговорили з Путіним про Україну
Президент Росії Володимир Путін обговорив газове питання з зарубіжними колегами - президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
Путін в черговий раз висловив заклопотаність безперервною військовою операцією на південному сході України і надію "на те, що запевнення київського керівництва про намір припинити насильство і дати старт загальнонаціональному діалогу будуть негайно реалізовані".
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У свою чергу Олланд і Меркель зажадали від Путіна вплинути на бойовиків на південному сході України, пише utro.ru.
"Франсуа Олланд і Ангела Меркель закликали президента Росії докласти всіх необхідних зусиль, щоб вплинути на збройні групи і якомога швидше досягти припинення протистояння", - повідомили в адміністрації французького президента.
"В іншому випадку міжнародним співтовариством можуть бути прийняті нові заходи, які вплинуть на відносини з Росією", - додали в Єлисейському палаці.
Прес-секретар німецького уряду Штеффен Зайберт розповів, що, зокрема, йшлося про контроль за кордоном, через який, на думку Заходу, в бунтівні регіони України доставляється озброєння, а також прибувають бійці. Лише в цьому випадку, зазначив він, можна буде вести мову якщо не про припинення, то хоча б про "приборкання" вогню.
Крім того повідомляється, що Меркель виступила за прямий діалог Путіна і президента України Петра Порошенка.
Також, лідери країн обговорювали можливі наслідки зриву переговорів з врегулювання проблеми заборгованості за постачання російського газу для економіки і енергобезпеки Європи.
Париж і Берлін закликали Москву "відновити переговори щодо постачання російського газу на Україну", повідомили в адміністрації французького президента.