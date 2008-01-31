Вінський продасть усе, що не зможе контролювати

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ розглядає приватизацію транспортних підприємств як форму боротьби з корупцією в галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Приватизація об`єктів здійснюватиметься як форма боротьби з корупцією”, - зазначив міністр.

При цьому, за словами Й.ВІНСЬКОГО, приватизацією займатиметься не Мінтрансзв’язку, воно тільки готуватиме підприємства і передаватиме їх Фонду держмайна.

“Якщо ми побачимо, що в певній сфері ми не в змозі контролювати ситуацію, ми вдаватимемося до більш кардинальних речей, і в першу чергу, виходитимемо на прозорий механізм приватизації. Ми вважаємо, що якщо держава не в змозі забезпечити прозорість і чесність, тоді продаватимемо, і хай приватний власник ефективніше здійснює це”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він повідомив, що міністерство вимагатиме внести зміни до законодавства при продажу таких об`єктів, який, за його словами, має здійснюватися через аукціони.

Міністр також повідомив, що на наступному засіданні уряду відповідне рішення щодо аукціонів буде ухвалено.