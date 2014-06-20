108 сімей військових, загиблих в ході АТО, розраховують на грошову допомогу від держави - ЗМІ

На грошову допомогу сьогодні розраховують 108 сімей військовослужбовців, які загинули під час антитерористичної операції.

Про це повідомляє «Главком», посилаючись на список загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь в антитерористичній операції, що потрапив у розпорядження видання, з інформацією про виплати їхнім родинам одноразової грошової допомоги.

Видання зазначає, що це не всі, хто загинув у ході АТО, а лише ті, документи за виплатами родинам яких дістали хоч якийсь рух.

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО загинули 13 українських військовослужбовців

За даними Міністерства оборони, станом на 15.00 18 червня, родинам двадцяти загиблих військовослужбовців зі списку вже перераховано допомогу, родинам вісімнадцяти загиблих допомога перераховується. Родинам трьох загиблих військовослужбовців допомогу призначено, але кошти не перераховані у зв`язку з їх відсутністю. У семи родин документи перебувають на доопрацюванні (умовно, це означає, що якого папірця не вистачило). Родини ще шістдесяти загиблих тільки збирають документи.

Список доповнюватиметься. Проте, можливо, не дуже швидко. Родичам загиблих військовослужбовців, з яким вдалося поспілкуватися «Главкому», в більшості випадків зараз просто не до паперової тяганини, зазначає видання.

Читайте такожУ бою під Ямполем загинули 7 військових зі Львівщини (список)

Розмір одноразової грошової допомоги родині загиблого військовослужбовця, згідно із законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», дорівнює 500-разовому прожитковому мінімуму, встановленому законом для працездатних осіб. Призначається і виплачується рівними частинами всім особам, які мають право на її отримання.

За законом про державний бюджет на 2014 рік, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 1218 грн. При множенні на 500 виходить сума, яку озвучив президент України Петро Порошенко, – 609 тис. грн.