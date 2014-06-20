РНБО: терористи відступають і будують нові укріплення і бази в зоні АТО

Про це повідомив представник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Володимир Чеповий.

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"Тривають бої в прикордонних районах Донецької і Луганської областей. Бойовики, терористи і диверсанти відступають і змушені будувати нові укріплення та бази", - повідомив він, передає "ОстріВ".

Також Володимир Чеповий зазначив, що Росія продовжує нарощувати військову присутність поблизу українського кордону. Зокрема, в районі ряду населених пунктів зафіксовано велику кількість особового складу та російської бронетехніки на кордоні з Україною.