РНБО: терористи відступають і будують нові укріплення і бази в зоні АТО
13:23, 20 червня 2014Політика
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Терористи відступають і будують нові укріплення і бази в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
фото REUTERS
Про це повідомив представник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Володимир Чеповий.
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"Тривають бої в прикордонних районах Донецької і Луганської областей. Бойовики, терористи і диверсанти відступають і змушені будувати нові укріплення та бази", - повідомив він, передає "ОстріВ".
Також Володимир Чеповий зазначив, що Росія продовжує нарощувати військову присутність поблизу українського кордону. Зокрема, в районі ряду населених пунктів зафіксовано велику кількість особового складу та російської бронетехніки на кордоні з Україною.
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