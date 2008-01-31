Черновецький досі не підписав Угоди УЄФА щодо проведення Євро-2012

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ до цього часу не підписав Угоди УЄФА щодо проведення фіналу Чемпіонату Євро-2012.

Про це заявила сьогодні під час засідання сесії Київради голова фракції БЮТ Тетяна МЕЛІХОВА і цю заяву підтримала фракція Блоку Віталія Кличка.

Як повідомила Т.МЕЛІХОВА, на існуючій угоді з УЄФА є лише один підпис депутата Київської міської ради, це підпис голови профільної комісії – постійної комісії Київради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму Володимира ФІЛІППОВА. За її словами, на угоді також є печатка секретаріату Київради, в той час, як має бути окрема печатка Київської міської ради. Водночас підпису Київського міського голови, який рішенням Київради уповноважений підписати угоду з УЄФА, відсутній.

Як йдеться в заяві оприлюдненій Блоком Віталія Кличка, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не підписав зазначеної угоди, «уникаючи персональної відповідальності».

Як зазначають депутати фракції, згідно з чинним законодавством про місцеве самоврядування, виключно міський голова укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори, і згідно з законодавством, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.

«Міська цільова програма підготовки та проведення в Києві фінальної частини Євро-2012 розроблена відповідно до угоди з приймаючим містом фінального турніру Чемпіонату Європи-2012. Не підписавши угоди, мер прагне уникнути відповідальності за виконання програми», - говориться в заяві фракції Блоку Віталія Кличка. «Дії Київського міського голови можуть призвести до визнання недійсною Угоди УЄФА з приймаючим містом», - підкреслюється в документі.

В той же час під час засідання сесії присутній на ній перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив присутнім депутатам, що мер ще просто не встиг підписати зазначену угоду, і як тільки вийде з лікарняного, зробить це.