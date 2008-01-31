Волга зареєстрував партію - 143-ю в Україні
13:42, 31 січня 2008Політика
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День народження СЛС - 8 грудня
Міністерство юстиції України зареєструвало нову політичну партію - „Союз Лівих Сил”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, це 143-тя партія, зареєстрована в Україні.
Згідно з документами, надісланими до Міністерства юстиції, рішення про створення партії було ухвалене установчим з’їздом політичної партії „Союз Лівих Сил” 8 грудня 2007 року.
Головою політичної партії „Союз Лівих Сил” обрано Василя ВОЛГУ.
На підставі рішення про реєстрацію, Міністерством юстиції внесено відповідний запис до Реєстру політичних партій.
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