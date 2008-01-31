Волга зареєстрував партію - 143-ю в Україні

Міністерство юстиції України зареєструвало нову політичну партію - „Союз Лівих Сил”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, це 143-тя партія, зареєстрована в Україні.

Згідно з документами, надісланими до Міністерства юстиції, рішення про створення партії було ухвалене установчим з’їздом політичної партії „Союз Лівих Сил” 8 грудня 2007 року.

Головою політичної партії „Союз Лівих Сил” обрано Василя ВОЛГУ.

На підставі рішення про реєстрацію, Міністерством юстиції внесено відповідний запис до Реєстру політичних партій.