Піскун заявляє, що він - Генпрокурор

Депутат від Партії регіонів Святослав Піскун має намір подавати до суду з метою поновлення на посаді генпрокурора.

Про це він розповів в коментарі "Українській правді".

За словами Піскуна, така підстава у нього з’явилася після визнання Конституційним Судом закону про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності неконституційним.

Піскун зазначив, що таким чином указ президента Віктора Ющенка про його звільнення з посади генпрокурора у травні 2007 року є неконституційним, оскільки причиною його звільнення було саме сумісництво.

"Я задоволений, що таке рішення Конституційний суд ухвалив. Тепер всім зрозуміло, що президент видав неконституційний указ. Зараз у мене є всі підстави подавати у суд, і скоро у нас буде два генеральні прокурори", - сказав він.

На питання, як він збирається вирішувати питання з нинішнім генпрокурором Олександром Медведьком, Піскун відповів:

"Ми вирішимо питання з Медведьком. Ми з ним сядемо, поговоримо, чи у президента, чи так, хто у нас буде генпрокурором. Але хтось з нас має піти".

Як відомо, Піскун був генпрокурором тричі - з 6 липня 2002 року по 10.2003 р., з 10 грудня 2004 р. по 14 жовтня 2005., з 26 квітня 2007 р. по 24 травня 2007.

Останнього разу Ющенко звільнив Піскуна у зв’язку з суміщенням державної посади зі статусом народного депутата.