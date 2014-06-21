Кремль чекає від України вибачень за стрілянину на "Довжанському"
01:21, 21 червня 2014Політика
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Заява Президента України Петра Порошенка про тимчасове припинення бойових дій на південному сході країни "було зроблено випадково або свідомо на тлі обстрілу російської території в районі пропускного пункту "Довжанський"
Москва, КремльКремль пов'язав припинення вогню з обстрілом "Довжанського"
Про це ИТАР-ТАСС в п'ятницю повідомили в прес-службі президента РФ
"Російська сторона чекає пояснень і вибачень у зв'язку з цим", - підкреслили в прес-службі.
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Як повідомлялося, 20 червня в рамках дій українських силовиків по відновленню контролю за державним кордоном України з РФ відбулося бойове зіткнення з групами терористів в районі пункту пропуску "Довжанський".
В ході боїв було поранено російського митника.
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