Кремль чекає від України вибачень за стрілянину на "Довжанському"

Про це ИТАР-ТАСС в п'ятницю повідомили в прес-службі президента РФ

"Російська сторона чекає пояснень і вибачень у зв'язку з цим", - підкреслили в прес-службі.

Читайте такожУ Міноборони спростували обстріл силовиками території РФ з пункту пропуску "Должанський"

Як повідомлялося, 20 червня в рамках дій українських силовиків по відновленню контролю за державним кордоном України з РФ відбулося бойове зіткнення з групами терористів в районі пункту пропуску "Довжанський".

В ході боїв було поранено російського митника.