Затримані біля Генконсульства РФ в Одесі планували теракт серед мітингувальників – МВС



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС в Одеській області Іван Катеринчук.

За його словами, затриманих заарештовано.

«Ми мали інформацію про те, що можуть бути провокації. Ми перевіряли оперативним шляхом цю інформацію. І в процесі відпрацювання території встановили двох молодих чоловіків, у яких ми вилучили вибуховий саморобний радіокерований пристрій. Планувалося таким чином: о 16.10 виникла конфліктна ситуація між громадянами в чорних масках, які не побажали на вимогу міліції ці маски зняти, мали зав`язатися конфлікт і бійка. У цей час ці двоє чоловіків повинні були занести в коло мітингувальників цей пристрій, відійти на безпечну відстань і його підірвати», - розповів Катеринчук.

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Він сказав, що однозначно було б що багато постраждалих і загиблих, зараз триває відпрацювання заарештованих.

Відповідаючи на питання про політичні погляди підозрюваних, Катеринчук заявив: «Я навіть не знаю, від якої вони політичної сили, чесно вам кажу. Я не збираюся ділити за політичними поглядами. Це – жителі Одеської області. Мотив відомий – здійснити теракт».

Катеринчук також повідомив, що зараз міліція перевіряє, з якої причини біля консульства РФ 16 червня виявилися співробітники охоронної структури «Гепард». «Спочатку, за нашою інформацією, ця структура уклала договір з міською радою. Але щойно ми почали перевірку структури «Гепард», прийшов лист, що вони не займаються охороною громадського порядку. Зараз ми це перевіряємо», - розповів начальник управління.

Він додав, що правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні «ще й іншу оперативну інформацію, ми її також відпрацьовуємо».

«Я думаю, що ми дійдемо логічного завершення, і коли вже ми будемо впевненішими в деяких моментах, поінформуємо громадськість через ЗМІ», - відзначив Катеринчук.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня під час пікетування Генерального консульства РФ в Одесі постраждала одна людина під час зіткнення із співробітниками охоронної фірми «Гепард».

Разом з тим, як повідомили у відділі зв`язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області, співробітники міліції на розі вулиць Посмітного і Генуезької затримали двох чоловіків з пакетом, у якому був предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Цих осіб було затримано неподалік від Генконсульства Росії в Одесі, де в цей час проходив мітинг громадян.