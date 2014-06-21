Одеситів просять утриматися від участі в мітингах через загрозу терактів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС в Одеській області Іван Катеринчук.

«Є небезпека того, що окремі громадяни можуть намагатися вчинити теракти. Враховуючи ситуацію, хотів би попросити громадян дещо абстрагуватися і не брати участі в масових заходах, які проводяться. Я маю на увазі пікети, мітинги і все інше. Є таке прислів`я: «Береженого Бог береже», - сказав Катеринчук.

Він відзначив, що виконавчий комітет Одеської міської ради звернувся до суду з проханням про заборону масових акцій 21 і 22 червня у зв`язку з тим, що міліція інформувала різні органи влади про те, що в місті дуже складна соціально-політична обстановка.

«І ми рекомендували обмежити проведення політичних масових заходів. Тільки заради безпеки громадян. Це не пусті слова - ви бачите, що ми документуємо і можливість проведення терактів, і затримуємо людей з вибуховими пристроями. Не йдеться про якусь поголовну заборону заходів. Ми чудово розуміємо, що на сході відбувається антитерористична операція, і ми допускаємо, що ті терористи, які там займаються цією діяльністю, можуть якимсь чином прорвати кордони військ і якимись шляхами потрапити не тільки до Одеської області, а й до інших, сусідніх», - заявив Катеринчук.

Він додав, що не виключає проведення в місті 21-22 червня мітингів біля пам`ятника Дюку (Приморський бульвар) і на Куликовому полі.

«Там ми забезпечуватимемо охорону громадського порядку. Але знову ж таки, ми відволікаємо дуже багато сил для цього. Якби нас почули, то ми могли б кинути сили на виявлення ось таких груп, які ми затримали 16 червня біля консульства Російської Федерації. Я думаю, що вони ще є. Ми працюємо, ми їх (групи) локалізуємо без проблем. Але ми могли б це зробити швидше, якби туди направили ті сили, які відволікаємо, задіюючи для охорони громадського порядку, для охорони державних установ, для охорони тих місць, де люди збираються», - акцентував Катеринчук.

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Він додав, що суд заборонив проведення ходи окремим організаціям, і міліція виконуватиме рішення суду.

Як відзначив Катеринчук, його прохання не виходити на масові акції стосується періоду проведення антитерористичної операції, доки існує загроза проникнення в регіон терористів.

Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд заборонив різним суб`єктам проведення 21-22 червня масових акцій у зв`язку з можливими безпорядками.

16 червня під час пікетування Генерального консульства Російської Федерації в Одесі постраждала одна людина під час зіткнення із співробітниками охоронної фірми «Гепард». Співробітники міліції на розі вулиць Посмітного і Генуезької затримали двох чоловіків з пакетом, у якому був саморобний вибуховий пристрій.

Цих осіб було затримано неподалік від Генконсульства РФ в Одесі, де в цей час проходив мітинг. За словами начальника Головного управління МВС в Одеській області Катеринчука, підозрювані планували здійснити теракт в натовпі мітингувальників.