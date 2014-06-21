Обама і Меркель пригрозили Москві новими санкціями

Президент США Барак Обама обговорили c канцлером Німеччини Ангелою Меркель можливість введення нових санкцій проти Росії через її політики щодо України. Про це повідомляє Лента.ru з посиланням на Reuters.

«Вони (Меркель і Обама) погодилися, що в разі, якщо Росія не зробить нічого конкретного з деескалації ситуації на сході України, США і Євросоюз скоординують додаткові заходи (проти Росії)», - заявили в адміністрації президента США. Лідери двох країн також відзначили, що Кремль повинен відвести свої війська від українського кордону і переконати ополченців роззброїтися.

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Раніше, в п'ятницю, Обама обговорив ситуацію на Україні з президентом Франції Франсуа Олландом. Глави держав закликали Москву зробити все для деескалації конфлікту на Україні, а також вітали одностороннє припинення вогню, оголошене українським лідером Петром Порошенком.