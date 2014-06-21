У МЗС назвали атаку на «Ізварине» спробою зірвати мирний план Порошенка

Напад озброєних бойовиків на пункт пропуску «Ізварине» (Луганська обл.), який стався вночі, 20 червня, свідчить, що вони намагаються зірвати план президента України Петра Порошенка щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«20 червня 2014 р. незаконно озброєні формування з використанням важкої зброї, зокрема мінометів, атакували прикордонний пункт «Ізваріне», порушивши тим самим режим припинення використання сили та свідомо намагаючись зірвати процес мирного врегулювання у східних регіонах України», - говориться в коментарі МЗС.

При цьому повідомляється, що за інформацією Міністерства оборони України, підрозділи Збройних сил України, задіяні в антитерористичній операції, не застосовували і не застосовують артилерію і міномети під час проведення заходів з відновлення режиму державного кордону України.

Читайте такожУ результаті обстрілу «Ізварине» та «Успенка» поранені 9 прикордонників

В повідомленні підкреслюється, що згідно з планом президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях, критично важливим для досягнення невідкладної деескалації ситуації у регіоні є безумовне дотримання режиму припинення використання сили.

«У цьому зв’язку, наголошуємо на крайній необхідності уникнення будь-яких провокацій на кшталт тих, що мали місце на прикордонному пункті «Ізварине», - підкреслили в МЗС.