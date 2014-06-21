Данія визнана найдорожчою країною Євросоюзу

Порівняльний аналіз цін на 2400 споживчих товарів та послуг в країнах Європи, проведене Європейським статистичним агентством (Євростат), показав, що Данія в 2013 році була найдорожчою країною серед 28 країн-членів ЄС. За даними Євростату, в Данії ціни на товари і послуги на 40% вище середнього по Євросоюзу рівня, пише ИТАР-ТАСС.

За Данією в цьому рейтингу йдуть Швеція, де ціни перевищують середньоєвропейські на 30%, а також Люксембург і Фінляндія, жителям яких доводиться платити за товари та послуги на 23%, ніж у середньому по ЄС.

Данія займає перше місце за вартістю шести категорій товарів і послуг - харчі та безалкогольні напої, побутова електроніка, приватний транспорт, ресторани і готелі. За цінами на одяг ця країна опинилася на четвертому місці, йдеться в звіті Євростату, а на тютюнові та алкогольні вироби - сьоме (включаючи країни-нечлены Євросоюзу). Зокрема, алкогольні напої дорожче в Ірландії, Фінляндії і Великобританії. Великі відмінності в цінах на алкоголь пояснюються різним рівнем оподаткування, пояснив Євростат.

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Купівля автомобіля обійдеться жителям Данії на 55% дорожче, ніж в середньому по ЄС. Друге місце за дорожнечею автотранспорту зайняли Нідерланди - +17%. Найнижчі ціни виявилися в Болгарії - там купівля автомобіля обійдеться майже вдвічі дешевше, ніж у середньому по ЄС, а також у Румунії та Польщі, де ціни на машини складають близько 57% від середньоєвропейських.

При цьому, якщо розглядати всі країни Європи, а не тільки членів Євросоюзу, то Данія за рівнем цін займе лише третє місце, пропустивши вперед Швейцарію та Норвегію, що не входять в ЄС, наголошується в доповіді Євростату. Так, норвежці в п'яти з шести категорій товарів і послуг платять більше данців, а рівень цін на тютюнові та алкогольні вироби в Норвегії в 2,5 рази більше середньоєвропейського рівня.