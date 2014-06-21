Кабмін хоче скористатися припиненням вогню на Донбасі: відновити виплати пенсій та зарплат

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення щодо реалізації мирного плану президента з врегулювання ситуації у східних регіонах України.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Наголошується. що Кабінет міністрів України підтримує план президента України з мирного врегулювання ситуації в східних регіонах України і зробить всe від нього залежне для його реалізації.

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«Україна довела, що готова захищати свою незалежність та цілісність і своїх громадян зі зброєю в руках. Проте якщо є шанс вирішити конфлікт мирним шляхом, ми повинні скористатися цим шансом», - зауважили в КМУ і запевнили, «уряд зробить усе можливе для реалізації мирного плану Президента і невідкладного втілення в життя його положень, які знаходяться в компетенції Кабінету міністрів».

Зокрема, вже зараз уряд готовий на звільнених від терористів територіях, де з'являється хоч найменша можливість, починати роботи з допомоги постраждалим, відновлення інфраструктури, водо- і газопостачання, електрозабезпечення, відновлення роботи органів влади, забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян.

Уряд має твердий намір скористатися припиненням вогню для відновлення виплат пенсій, зарплат та інших соціальних виплат тим, хто через дії терористів був позбавлений цієї можливості. Прем'єр-міністр України віддав відповідні доручення Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів та соціальної політики.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 червня 2014 року «Про План Президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України».

План запроваджено з 22.00 20 червня по 22.00 27 червня 2014 року.

План складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників переговорів, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не скоїв тяжких злочинів, а також звільнення заручників.

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Зокрема, планується створити 10-кілометрову буферну зону на українсько-російському державному кордоні. Передбачено виведення незаконних збройних формувань, створення гарантованого коридору для виходу російських і українських найманців, роззброєння.

Також планується створити в структурі МВС підрозділи для здійснення спільного патрулювання.

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Згідно з планом, незаконно утримувані адміністративні будівлі в Донецькій і Луганській областях мають бути звільнені. Серед кроків також - відновлення діяльності місцевих органів влади, поновлення центрального теле- і радіомовлення у Донецькій і Луганській областях.

План передбачає кроки з децентралізації влади (шляхом обрання виконкомів, захист російської мови; проект змін до Конституції).

План також передбачає проведення дострокових місцевих і парламентських виборів.