Канада ввела нові санкції проти винуватців кризи в Україні
22:13, 21 червня 2014Політика
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Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер сьогодні оголосив про введення санкцій відносно 11 громадян Росії і України.
Канада ввела нові санкції проти РФ / lenta-ua.net
Про це йдеться в повідомленні прес-служби канадського уряду.
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За твердженням Харпера, ці особи "сприяли порушенню українського суверенітету і територіальної цілісності країни". "Ми будемо і надалі чинити тиск на тих, хто несе відповідальність за кризу на Україні", - сказав також канадський прем'єр, передає ИТАР-ТАСС.
Список осіб, внесених у санкційний список, поки не доступний.
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