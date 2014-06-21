Канада ввела нові санкції проти винуватців кризи в Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби канадського уряду.

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За твердженням Харпера, ці особи "сприяли порушенню українського суверенітету і територіальної цілісності країни". "Ми будемо і надалі чинити тиск на тих, хто несе відповідальність за кризу на Україні", - сказав також канадський прем'єр, передає ИТАР-ТАСС.

Список осіб, внесених у санкційний список, поки не доступний.