Ющенко вважає політику Росії фашистською
Колишній президент України Віктор Ющенко називає політику Росії по відношенню до України фашистською.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси після підписання трьома екс-президентами України листа до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити агресію проти України.
“Ми виходимо з того, що конфлікт, який є на сході України, це не конфлікт між українцями, це неоголошена війна Росії по відношенню до України, і тому той режим, я скажу фашистський режим, який веде сьогодні таку війну проти українського народу, повинен бути засуджений”, - сказав Ющенко.
Він підкреслив, що солідарна позиція трьох колишніх президентів України разом з діючим президентом Петром Порошенком, як і всіх українців, - це найкраща відповідь на те, як стабілізувати ситуацію на сході України.