Ющенко вважає політику Росії фашистською

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси після підписання трьома екс-президентами України листа до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити агресію проти України.

“Ми виходимо з того, що конфлікт, який є на сході України, це не конфлікт між українцями, це неоголошена війна Росії по відношенню до України, і тому той режим, я скажу фашистський режим, який веде сьогодні таку війну проти українського народу, повинен бути засуджений”, - сказав Ющенко.

Він підкреслив, що солідарна позиція трьох колишніх президентів України разом з діючим президентом Петром Порошенком, як і всіх українців, - це найкраща відповідь на те, як стабілізувати ситуацію на сході України.