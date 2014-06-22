Порошенко збирається зміцнити "силовий блок"

Про це він повідомив під час зустрічі з активістами Майдану, передає ТСН.

"Глава держави повідомив про намір у найближчий час прийняти рішення щодо "посилення силового блоку" в державі", - йдеться в повідомленні прес-служби президента.

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Поки що терористи ігнорують перемир'я і продовжують атакувати позиції силовиків.