Порошенко збирається зміцнити "силовий блок"
19:23, 22 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко планує найближчим часом посилити силовий блок держави.
REUTERS
Про це він повідомив під час зустрічі з активістами Майдану, передає ТСН.
"Глава держави повідомив про намір у найближчий час прийняти рішення щодо "посилення силового блоку" в державі", - йдеться в повідомленні прес-служби президента.
Читайте такожУкраїна суворо дотримуватиметься мирного плану з врегулювання конфлікту на сході - Порошенко Нагадаємо, що раніше Порошенко заявив про існування "плану Б", який буде задіяно у разі невдачі плану мирного врегулювання, відповідно до якого українські правоохоронці та армійці в односторонньому порядку на тиждень припинили вогонь.
Поки що терористи ігнорують перемир'я і продовжують атакувати позиції силовиків.
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