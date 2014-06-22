Порошенко збирається зміцнити "силовий блок"

19:23, 22 червня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко планує найближчим часом посилити силовий блок держави.

REUTERS

Про це він повідомив під час зустрічі з активістами Майдану, передає ТСН.

"Глава держави повідомив про намір у найближчий час прийняти рішення щодо "посилення силового блоку" в державі", - йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Читайте такожУкраїна суворо дотримуватиметься мирного плану з врегулювання конфлікту на сході - Порошенко Нагадаємо, що раніше Порошенко заявив про існування "плану Б", який буде задіяно у разі невдачі плану мирного врегулювання, відповідно до якого українські правоохоронці та армійці в односторонньому порядку на тиждень припинили вогонь.

Поки що терористи ігнорують перемир'я і продовжують атакувати позиції силовиків.

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