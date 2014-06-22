У США здивовані, як ретельно Україна виконує заявлений мирний план



Про це він сказав у телефонній розмові з Віце-президентом США Джозефом Байденом, повідомляє прес-служба Глави держави.

Віце-президент США повідомив, що його країна уважно спостерігає за розвитком ситуації.

”Ми вражені наскільки ретельно ви виконуєте заявлений мирний план і припинення вогню. Весь світ вас підтримує» – заявив Байден.

”Ми уважно спостерігаємо за розвитком ситуації і сьогодні це один з пріоритетів для США”, - додав Віце-президент США.

Читайте такожПорошенко: Армія буде діяти у випадку недотримання терористами умов мирного плану

Порошенко оголосив, що одним із важливих кроків є домовленість про збільшення кількості інспекторів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецькій та Луганській областях, в тому числі на блокпостах.

«Збільшення кількості спостерігачів має передбачати і запрошення російських інспекторів в складі місії ОБСЄ для моніторингу і підтвердження дотримання режиму припинення вогню українською стороною», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22 години 20 червня до 10:00 27 червня.

Таке рішення було прийнято для того, щоб терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинки АТО будуть носити виключно характер відповіді.

Втім, терористи продовжили обстрілювати з мінометів та іншої зброї українських прикордонників у пунктах пропуску та силовиків у місцях дислокації АТО.