Порошенко: Головне завдання з Майданом – це перемога у війні на сході та битва з корупцією

На цьому він наголосив на зустрічі з представниками громадських об`єднань та активістами Майдану, повідомляє прес-служба Глави держави.

Порошенко назвав «дуже символічним» той факт, що його перша робоча поїздка була на Донбас, в зону бойових дій, де зараз вирішується доля мирного майбутнього України. Також символічним він вважає проведення першої зустрічі з майданівцями.

Він зазначив, що як Президент, з болем у серці сприймає повідомлення про загибель кожного солдата на сході України. Він підкреслив, що під час перебування у зоні Антитерористичної операції був вражений бойовим духом українських військових.

«Цей дух виник і загартувався на Майдані. Ніколи Україна не була такою єдиною, і я певен, що це війна нас об`єднала», - сказав Президент.

«Для мене надзвичайно важливо, щоб ми з вами мали довіру, щоб ми знали, що не зрадимо один одного, можемо отримувати підтримку, обмінюватися думками і бути впевненими, що є цінності, ідеали, які були загартовані на Майдані. Сьогодні вони об`єднують нас», - наголосив Порошенко.

За його словами, треба продемонструвати, що в країні «після нашого Майдану все вирішує народ. І ми не дамо нікому ігнорувати його думку».