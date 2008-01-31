Газпром не буде проти, якщо Тимошенко розбереться з РосУкрЕнерго?

«Корумпована, безцеремонна компанія "РосУкрЕнерго", яка є посередником між Росією і Україною, має бути ліквідована», - заявила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко в інтерв`ю німецькому виданню «Франкфуртер Альгемайне», переклад розміщений на сайті Інопреса.

«Російський газовий монополіст "Газпром" нещодавно дав зрозуміти, що він не проти усунення цього посередника і готовий укласти з Україною угоду на прямі постачання», - уточнила Тимошенко.

В той же час, прем`єр визнала, що і до самого Газпрому у неї є претензії. І в першу чергу Тимошенко не має наміру відмовлятися від неодноразово оприлюдненої нею позиції щодо збільшення вартості транзиту російського газу територією України. «Починаючи з 2006 року Росія підняла ціни на газ в 3,5 разів. З іншого боку, ціни на транзит, які Росія сплачує за свій експорт до Центральної Європи, залишилися майже без змін. Ми не повинні дотримуватися подвійних стандартів, - заявила прем`єр. - Якщо вже Росія хоче встановити ринкові ціни, то вони мають розповсюджуватися на всі товари і послуги – у тому числі і на транзит і зберігання газу в наших сховищах».

Кореспондент видання уточнив, чи не призведе така позиція Тимошенко (у випадку, якщо російська сторона погодиться на збільшення вартості транзиту) до подорожчання російського газу для Європи, з урахуванням збільшених витрат на транспортування.

«На ці питання має відповідати ринок, а не політика, - заявила Тимошенко. - Але у будь-якому випадку я думаю, що країни ЄС зацікавлені в довгостроковій політиці ціноутворення. Ринкова ціна на газ, який Росія постачає до України, повинна відповідати ціні на газ на межі з ЄС – за вирахуванням витрат на транзит по цій країні. В даний час ми наближаємося до цього рівня».