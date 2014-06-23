У Люксембурзі європейські дипломати обговорюють план Порошенка з Клімкіним

Про це повідомив у своєму Твіттері речник голови європейської дипломатії Кетрін Ештон Майкл Манн.

За його словами, Ештон особисто зустріла представника України, який уперше в історії відносин Україна-ЄС запрошений на засідання такого формату, що об’єднує виключно країни-члени Євросоюзу.

Сама Ештон повідомила, що цього ранку Рада ЄС з питань закордонних справ збирається почати обговорення плану Порошенка з головою МЗС України Павлом Клімкіним.

Читайте такожКлімкін їде до Люксембурга на зустріч голів МЗС ЄС"Надзвичайно важливо бути здатними до підтримки того, що збирається робити Президент Порошенко. Спокій і мир надзвичайно важливі для майбутнього країни, не тільки з очевидних міркувань уберегти людей від ран і смерті, але також аби дати країні можливість будувати і йти вперед", - заявила вона.

Також, сказала Ештон, питання санкцій залишається на порядку денному.