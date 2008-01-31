У НУ-НС не зрозуміли гумору Тимошенко

17:13, 31 січня 2008
Політика
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Вимагатимуть пояснень щодо коаліції з ПР та 20 пунктів

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” вимагатиме від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО пояснень щодо її заяви про можливість коаліції БЮТ із Партією регіонів.

Про це заявив голова Політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі блоку .

В’ячеслав КИРИЛЕНКО
За його словами, на засіданні Ради коаліції 5 лютого НУ-НС обов’язково поставить перед партнерами питання про інтерв’ю, яке лідер БЮТ дала телеканалу «Євроньюс» під час недавнього візиту в Брюссель.

«Як наш блок, так і БЮТ гарантували своїм виборцям, що ми створимо коаліцію демократичних сил, і що участь у такій коаліції регіоналів та комуністів неможлива за жодних обставин. Цей постулат записаний у нашій коаліційній угоді і без його дотримання демократичний поступ України неможливий», - заявив лідер НУ-НС.

«Створення будь-якою з наших фракцій коаліції з регіоналами означало б руйнування демократичної коаліції, навіть якщо Партія регіонів і погодиться на якісь 20 пунктів прем’єр-міністра», - заявив В.КИРИЛЕНКО, додавши, що йому особисто невідомо, що це за пункти.

«Наш блок ніколи не виступить ініціатором розвалу демократичної коаліції чи створення коаліції з регіоналами, і ми вимагатимемо від БЮТ такої ж позиції», - заявив В.КИРИЛЕНКО. «Кожен, хто справді хоче добра Україні, давно зрозумів просту істину - демократичні сили можуть досягти успіху і вивести країну на новий рівень лише тоді, коли вони будуть працювати разом», - підсумував лідер НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю телеканалу “Євроньюс” не виключила можливого об`єднання БЮТ і Партії регіонів в одній коаліції.

На запитання, чи може таке відбутися, Ю.ТИМОШЕНКО нібито відповіла: “Може, але на умовах нашої команди”.

"Наші умови – це впровадження 20 пунктів детенізації політики й економіки. Якщо Партія регіонів на це готова – то welcome! Як кажуть, ласкаво просимо!", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона додала, що "судячи з останніх дій, які (вони) Партія регіонів робила при владі, до прозорих умов життя не готові як клановий бізнес, так політики".

"Тому ми з ними вибудовуємо співробітництво, але за європейськими стандартами, як влада й опозиція", - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Пізніше в коментарі журналістам Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що готова співпрацювати з Партією регіонів лише як з опозиційною політичною силою. Прем’єр наголосила, що вона завжди була послідовною у своїх діях. “Я, як керівник уряду та блоку, буду співпрацювати з Партією регіонів як влада і опозиція”, – сказала вона. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що правляча коаліція вже давно ініціювала дискусію щодо ухвалення закону про опозицію, а також щодо ухвалення законодавчих норм, які б дозволили зробити Рахункову палату ефективним контролюючим механізмом в руках опозиції.

У свою чергу, прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА підкреслила, що в інтерв`ю Ю.ТИМОШЕНКО «Євроньюс» не йшлося про факти, висловлені в заяві Партії регіонів. Заява про можливу коаліцію була зроблена жартома, враховуючи, що вимоги, що були названі, Партія регіонів виконати не зможе, зазначила М.СОРОКА.

 

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