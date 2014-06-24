Порошенко не делегував до Донецька Шуфрича й Медведчука - Чалий

Про це заявив заступник голови АП Валерій Чалий у програмі "Свобода слова", повідомляє ТВі.

"Я вважаю, що було знайдено цікаве рішення, коли другий президент України Леонід Кучма включився в цю роботу, і це єдиний представник від президента. Усі інші перемовники – не українські представники", – сказав Чалий.

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Він уточнив, що участь у консультаціях беруть три сторони: перша – ОБСЄ, друга сторона – Зурабов, третя сторона – це Україна.

Водночас російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Медведчук і Шуфрич беруть участь у переговорах за дорученням президента Петра Порошенка.