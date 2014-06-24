Російське ТБ порівняло розвал СРСР з планами нацистів: "Ніби Гіммлер нашіптував Єльцину в Біловезькій Пущі"

Російське телебачення зняло в 2014 році документальний серіал під назвою «Війна та Міфи», який, як стверджується авторами, викриває сучасні міфи про Велику Вітчизняну війну. У першій серії циклу наводяться подробиці про розроблений німецькими нацистами плані «Ост», який регулював політику щодо народів, які проживали в Східній Європі і СРСР зокрема. У своєму ефірі фільм транслював російський «Перший канал», а текст читав російський актор Михайло Пореченков.

Однак російські пропагандисти не змогли утриматися в історичних рамках «серіалу», і постійно нагадують глядачам про те, що, наприклад, країни Прибалтики та Східної Європи "не пам'ятають уроків історії".

«До чого було б корисно ознайомитися з планом «Ост» нашим сусідам з Прибалтики, Східної Європи, звідки все частіше лунають волання про нацистський режим Радянського Союзу», - йдеться на 28 хвилині фільму.

Однак справжній імперіалізм російських "документалістів" проявляється у фільмі, коли там проводяться паралелі між реалізацією плану «Ост» щодо України і політикою Бориса Єльцина, який «додумався» дати Україні і Казахстану незалежність.

В контексті автономії України», який раніше передбачався планом «Ост», в серіалі використовуються такі зневажливі звороти, як «нічого в бірюльки грати», і більш маніпулятивні, такі як «цим зловісним планам судилося збутися», «як ніби сам Гимммлер нашіптував на вухо Борису Єльцину» та інші.

«Вже в травні 1941 року Розенберг представив Гітлеру проект директив відносно майбутніх окупованих директорій. Окрема папка була повністю присвячена Україні. «Рейхскомісаріат Україна». Розенберг бачив в такій Україні опору третього Рейху і пропонував їй дати автономію, спираючись на українських націоналістів. Ряд документів і пропозицій Гітлер дійсно прийняв. Але ось автономію України викреслив відразу. Вирішив, нічого в бірюльки грати», - йдеться у першій серії фільму на 41-й хвилині фільму.

«Цим зловісним планам судилося здійснитися лише в кінці 20-го століття. Ніби сам Гіммлер нашіптував їх у вухо Борису Єльцину в Біловезькій Пущі. І тут в доречно лиш наголосити: але ж навіть нацисти не додумалися до відділення від Росії южноуральских степів, Казахстану і Середньої Азії. Це зробили ми самі. Рівно через півстоліття», - наголошує з жалем диктор.