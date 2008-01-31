БЮТ підозрює, що регіонали готують неприємний сюрприз

Фракція БЮТ сумнівається, що 5 лютого Партія регіонів розблокує трибуну Верховної Ради і дозволить закрити першу сесію і відкрити другу сесію парламенту.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, з переговорів, які проводяться на даний час, поки не видно бажання фракції ПР щодо розблокування роботи ВР.

«Я думаю, що фракція Партії регіонів готує нам сюрприз і знову заблокує трибуну», - сказав він. У зв’язку з чим, народний депутат висловив сумнів, що голова парламенту в такій обстановці закриє першу сесію ВР і відкриє другу.

В той же час, за словами В.ПИСАРЕНКА, коаліція не має бажання силовими методами розблоковувати роботу ВР, так само як і проводити засідання поза межами сесійної зали. «У нас є в запасі варіанти щодо розблокування роботи, але ми їх поки не озвучуємо», - сказав він.