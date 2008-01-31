Коаліція погодилася перемити кісточки Луценку

Фракції коаліції готові 6-7 лютого винести на розгляд Верховної Ради питання щодо інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, що стався 18 січня після засідання РНБО.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Він зазначив, що в цьому питанні БЮТ та НУ-НС готові піти назустріч фракції Партії регіонів для розблокування роботи ВР. «6-7 лютого ми готові це питання внести до порядку денного», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО також вважає можливим створення тимчасової слідчої комісії з цього питання. При цьому, за його словами, без вагомих підстав коаліція ніколи не проголосує за відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

24 січня заступник прокурора Києва видав постанову про порушення кримінальної справи за фактом інциденту, що стався 18 січня після закінчення засідання РНБО, коли Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження. Справу порушено стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України.

В.ЮЩЕНКО порадив Ю.ЛУЦЕНКУ оскаржити постанову прокуратури Києва про порушення кримінальної справи за нанесення ним тілесних ушкоджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що засуджує інцидент між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Водночас Президент вважає, що з цієї ситуації потрібно знайти «спокійний вихід». На його думку, найкраще було б, аби Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Ю.ЛУЦЕНКО «по-чоловічому поговорили» і знайшли компроміс.