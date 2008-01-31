Шуфрич категорично проти союзу з Тимошенко

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич категорично проти коаліції Партії регіонів з БЮТ або "Нашою Україною - Народною самообороною".

"Ситуація однозначна, я категорично проти будь-яких широких коаліцій хоча би тому, що наші виборці нам не дали мандат на створення широкої коаліції. На виборах 2007 року ми чітко назвали своїх партнерів, з якими ми готові створювати коаліцію, і ані "Нашої України", ані Блоку Юлії Тимошенко серед цих політичних сил не було і не могло бути", - заявив він заявив в ексклюзивному коментарі газеті "СЕЙЧАС".

Парламентарій вважає, що зараз посилюється конфлікт між коаліцією і Секретаріатом Президента України Віктора Ющенка і якщо він посилюватиметься, то це призведе до нових виборів, але цього разу – і до президентських. "А після виборів політичні сили повинні будуть визначитися з урахуванням волевиявлення головного носія влади – українського народу", - підкреслив Н.Шуфрич.

30 січня 2008 р. Юлія Тимошенко заявила, що об`єднання в коаліцію Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко "можливо, але на наших умовах". Такими умовами Прем`єр-міністр України назвала впровадження 20 пунктів детінізації політики і економіки.