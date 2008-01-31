Тимошенко: є шанс розв’язати проблему корупції та чиновницької тиранії

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО просить підприємців повідомляти про факти свавілля чиновників.

Про йдеться у її зверненні до членів Всеукраїнської громадської організації „Спілка захисту прав суб’єктів підприємництва”, яке сьогодні зачитав на презентації цієї організації Почесний президент Спілки, народний депутат від БЮТ Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Кабінет Міністрів розпочав виконання нової програми становлення чесного підприємництва без корупції, бюрократії та чиновницьких перепон.

„Сьогодні є шанс розв’язати проблему корупції та чиновницької тиранії. Для цього при Кабінеті Міністрів розпочинає діяти гаряча телефонна лінія”, - йдеться у листі.

Крім того, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, на веб-порталі Кабміну розміщено таблицю боротьби з корупцією, яка розроблена разом з Європейською бізнес-асоціацією. Ця таблиця допоможе у формуванні роботи уряду.

„Разом з вами заповнятиму кожну клітину таблиці аж до того часу, доки не зникне остання перепона для ведення чесної підприємницької діяльності”, - наголосила глава уряду.

У свою чергу голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Костянтин ВАЩЕНКО також підтримав створення Спілки та запросив голову Правління та членів Громадського об’єднання увійти в громадську колегію, створену при комітеті.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська громадська організація „Спілка захисту прав суб’єктів підприємництва” створена з метою покращання взаємодії з представниками малого та середнього бізнесу.

Основним завданням громадської організації є представництво інтересів членів Спілки перед органами державної влади України (як центральними, так і регіональними), сприяння розвитку підприємництва, забезпечення громадського контролю за процесами набуття та реалізації прав на землю, а також забезпечення громадського контролю за процесами приватизації державного та комунального майна.

Спілка захисту прав суб’єктів підприємництва є неприбутковою. Організація об’єднує громадян України, громадян інших держав, осіб без громадянства для реалізації завдань, передбачених статутом.