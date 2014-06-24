ПА ОБСЄ підготувала проект резолюції, в якій звинувачує РФ у «кричущому порушенні» суверенітету України

Проект резолюції з критикою дій Росії в українській кризі розгляне сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться з 28 червня по 2 липня у Баку, повідомила у вівторок прес-служба організації, передає Радіо Свобода.

Документ, в якому Росію звинувачують в «очевидному, грубому та непокараному порушенні принципів Гельсінського акта стосовно України, зокрема, кричущому порушенні суверенітету і територіальної цілісності країни», вніс американський сенатор Бенджамін Кардін.

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Голосування щодо проекту заплановано на сесії 1 липня. Для ухвалення проекту необхідно, щоб за нього проголосували близько 300 депутатів, йдеться в повідомленні.

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У разі схвалення положення документа знайдуть відображення в підсумковій декларації, яка містить рекомендації для ОБСЄ та 57 країн-членів організації у сфері політики, безпеки, економіки та прав людини.