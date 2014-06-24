Події в Україні поставили під сумнів проект європейської безпеки - голова ОБСЄ
Динаміка української кризи слугує болючим нагадуванням, що мир і безпека в Європі не можуть сприйматися як даність.
Про це заявив у своїй промові президент Швейцарії, чинний голова ОБСЄ Дідьє Буркхальтер під час конференції з безпеки у Відні.
За його словами, криза в Україні була наріжним питанням швейцарського головування в ОБСЄ від його початку (грудень 2013).
"Україна зіткнулася з глибокою кризою: її територіальна цілісність зневажена, зростають економічні та енергетичні виклики, відносини з Росією напружені", - наголосив Буркхальтер.
Він нагадав, що лише два роки тому Харків і Донецьк були на перших шпальтах світової преси, оскільки приймали вісім матчів футбольного Євро. Сьогодні вони знову в центрі уваги журналістів, але вже з іншої причини - лише кілька тижнів тому донецький аеропорт, який раніше зустрічав уболівальників з усієї Європи, став місцем кровопролитних боїв.
Читайте такожКлімкін і Путін прибули у Відень на конференцію ОБСЄ з питань безпекиЗ огляду на такий розвиток подій, під загрозою опинилася і безпека в Європі, вважає президент Швейцарії.
"Відносини між Росією та Заходом погіршилися. Санкції, взаємні звинувачення та погрози, недовіра вказують на ризик поляризації та відчуження. Європейська безпека як спільний проект поставлена під сумнів", - заявив Буркхальтер.
З огляду на це, він запропонував "спільно зробити три речі":
1. Сприяти Україні у мирному вирішенні кризи.
2. Відновити спільний проект європейської безпеки
3. Посилити ОБСЄ як орган спільної безпеки
Повний текст промови наводить офіційний сайт швейцарського уряду.