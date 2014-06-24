Події в Україні поставили під сумнів проект європейської безпеки - голова ОБСЄ

Про це заявив у своїй промові президент Швейцарії, чинний голова ОБСЄ Дідьє Буркхальтер під час конференції з безпеки у Відні.

За його словами, криза в Україні була наріжним питанням швейцарського головування в ОБСЄ від його початку (грудень 2013).

"Україна зіткнулася з глибокою кризою: її територіальна цілісність зневажена, зростають економічні та енергетичні виклики, відносини з Росією напружені", - наголосив Буркхальтер.

Він нагадав, що лише два роки тому Харків і Донецьк були на перших шпальтах світової преси, оскільки приймали вісім матчів футбольного Євро. Сьогодні вони знову в центрі уваги журналістів, але вже з іншої причини - лише кілька тижнів тому донецький аеропорт, який раніше зустрічав уболівальників з усієї Європи, став місцем кровопролитних боїв.

Читайте такожКлімкін і Путін прибули у Відень на конференцію ОБСЄ з питань безпекиЗ огляду на такий розвиток подій, під загрозою опинилася і безпека в Європі, вважає президент Швейцарії.

"Відносини між Росією та Заходом погіршилися. Санкції, взаємні звинувачення та погрози, недовіра вказують на ризик поляризації та відчуження. Європейська безпека як спільний проект поставлена під сумнів", - заявив Буркхальтер.

З огляду на це, він запропонував "спільно зробити три речі":

1. Сприяти Україні у мирному вирішенні кризи.

2. Відновити спільний проект європейської безпеки

3. Посилити ОБСЄ як орган спільної безпеки

Повний текст промови наводить офіційний сайт швейцарського уряду.