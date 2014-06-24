В ООН заговорили про погіршення ситуації на Донбасі та заявили про 423 загиблих

Ситуація в східних частинах України погіршилася порівняно з періодом, охопленим останньою доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, заявив помічник генсекретаря ООН із прав людини Іван Шимонович, повідомляє Радіо Свобода.

«У доповіді відзначається швидке погіршення ситуації на сході (України – ред.). Проте ситуація ще погіршилася з моменту публікації доповіді», – сказав він на засіданні Ради Безпеки ООН.

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За словами Шимоновича, згідно з інформацією з офіційних джерел, за період із 15 квітня по 20 червня в Україні під час конфлікту загинули 423 людини, зокрема, мирні жителі і військові.

Крім того, в ООН заявили про понад 46 тисяч переміщених осіб в Україні.

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«11 500 із них – із Криму, майже 34 600 – зі східної України», – сказав Шимонович.

За його словами, за останні два тижні кількість переміщених осіб в Україні зросла вдвічі.