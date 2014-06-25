Суд Києва скасував рішення Верховної ради Криму про референдум
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Генеральної прокуратури України (ГПУ), визнавши протиправними та скасувавши рішення і постанови, прийняті Верховною радою Криму в лютому-березні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ з посиланням на начальника Головного управління представництва в суді захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень Олега Кучера.
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За його словами, всі 19 рішень Верховної ради Криму є антиконституційним, оскільки суперечать чинному законодавству та посягають на принципи конституційного ладу, суверенітет та територіальну цілісність України, а також на її державну безпеку.
Суд погодився з доведеннями ГПУ і скасував усі незаконні рішення Верховної ради Криму.
Як повідомлялося, на початку березня ГПУ подала низку позовів про визнання протиправними та скасування рішень і постанов Верховної ради автономії, зокрема, постанови від 6 березня 2014 року «Про проведення загальнокримського референдуму».