Рада Криму не мала повноважень призначати референдум - Магера

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

Він зазначив, що згідно зі ст. 135 Конституції України, Основний закон автономії приймає ВР АРК, а потім він підлягає затвердженню Верховною Радою України.

“В жодному випадку Конституція Криму не може бути предметом місцевого референдуму”, - підкреслив Магера.

Він також пояснив, що в АР Крим немає законодавчого органу і не правильно говорити “парламент Криму”, оскільки він є лише представницьким органом.

“Згідно з Конституцією України, є єдиний орган законодавчої влади - це Верховна Рада України. Крім неї, ніхто не в праві приймати закони”, - підкреслив він.

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Він додав також, що АРК може проводити місцеві референдуми, якщо для цього буде відповідний закон.

“Оскільки АРК не має власної міжнародної правосуб'єктності, вона не може визначати, з яких питань проводити референдум, а з яких не проводити. В Конституції та інших законах чітко зазначено, що АРК може вирішувати ряд питань. Це, зокрема, питання курортів, бібліотек, освіти, культури, охорони природи. Саме з цих питань АРК може проводити референдуми, якщо для цього буде відповідний закон України про місцеві референдуми”, - пояснив Магера.

У свою чергу голова Комітету виборців України Олександр Черненко додав, що “ці події, які в неділю відбуватимуться в Криму, не мають нічого спільного з референдумом”.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму 6 березня ухвалила рішення приєднати Крим до РФ і винесла на референдум 16 березня два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України вважає «опитування» неконституційним. Такої ж думки дотримуються і світові лідери. Референдум визнає лише офіційна Москва.