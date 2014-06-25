Глава МЗС України представив держсекретареві США мирний план Порошенка

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ (МЗС), зустріч відбулася в штаб-квартирі НАТО.

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Джон Керрі засвідчив повну підтримку США курсу України на європейську інтеграцію та поглиблення взаємодії з НАТО.

На порядку денному зустрічі були питання двосторонньої взаємодії, а також співробітництва в рамках НАТО, ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій з метою протидії агресії з боку Росії по відношенню до України.

Павло Клімкін висловив подяку уряду США за активну підтримку України всіма можливими засобами. Українська та американська сторони домовилися продовжувати активні контакти як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних інститутів.